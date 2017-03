Bloedsporen in wagen van zoon van vermist Frans gezin

In de koffer van de Peugeot 308 van de zoon van het Franse gezin Troadec dat sinds 16 februari wordt vermist, hebben de speurders bloedsporen aangetroffen. Dat heeft BFMTV vrijdag gemeld. De politie voert ook opnieuw een huiszoeking uit in de woning van het gezin in de gemeente Orvault in het departement Loire-Atlantique. Dat schrijft de regionale krant Ouest-France.

Het voertuig van Sébastien Troadec werd gevonden op de parking van de kerk Méan-Penhoët vlakbij de scheepswerven van Saint-Nazaire. Er waren bij de politie al enkele tips binnengekomen over mensen die de zoon zouden hebben gezien, maar die getuigenissen bleken allemaal te vaag.

Het onderzoek veerde woensdag op toen bij Brest de broek en de ‘Carte Vitale’ (de Franse tegenhanger van een SIS-kaart) van Charlotte, de dochter van het gezin, werd gevonden.

Vanwege de verdwijning is maandagavond een gerechtelijk onderzoek gestart naar vrijwillige doodslag, ontvoering en vrijheidsberoving. De verdwijning werd gesignaleerd op 23 februari. Zondag had het gerecht in Frankrijk nog gemeld dat “sporen van bloed zijn aangetroffen (in de woning) die toebehoren aan de gezinsleden”.

De 49-jarige vader en moeder, de 21-jarige zoon en 18-jarige dochter van het gezin hebben sinds 16 februari geen teken van leven meer gegeven.