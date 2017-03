Leden Cappellen FC vormen laatste erehaag voor overleden ere-voorzitter

Kapellen / Putte-Kapellen - In de kerk van Sint-Dionysius in Putte-Kapellen is vrijdagochtend afscheid genomen van Jos Van Wellen. De ere-voorzitter en hoofdsponsor van voetbalclub Cappellen FC overleed vorige week onverwacht op zeventigjarige leeftijd. Op de afscheidsplechtigheid was een grote delegatie van Cappellen FC aanwezig.

De leden van Cappellen waren in rood uniform gekleed, en vormden een laatste erehaag voor Van Wellen, die ruim 500 wedstrijden voor de club speelde. Hij was ook een gewaardeerd en gekend zakenman in Kapellen en omstreken.

Ook onder meer Ludo Van Campenhout, Wout Bru en Johan Lauryssen kwamen hun steun betuigen aan de familie en vrienden van Van Wellen.