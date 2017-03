Eerste Belgische medaille op WK baanwielrennen voor paralympiërs

Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur hebben donderdag op de openingsdag van het WK baanwielrennen voor paralympiërs in het Amerikaanse Carson brons veroverd in de individuele achtervolging bij de vrouwen in de B-klasse.

Hoet en Monsieur, hetzelfde duo dat vorig jaar de Belgische kleuren verdedigde op de Paralympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro, finishten in 3:40.451 en moesten zo enkel twee Britse teams voor zich dulden.

In de tijdrit op de 1 kilometer in de C3-klasse eindigden Kris Bosmans en Diederick Schelfhout respectievelijk op de vijfde en zesde plaats.

Vrijdag komt Diederick Schelfout in de Verenigde Staten in actie in de individuele achtervolging C3 bij de mannen.