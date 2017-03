Van Keirsbulck verdedigt leidersplaats in opvolger van Driedaagse van West-Vlaanderen

Van Keirsbulck verdedigt zijn leidersplaats in het regelmatigheidscriterium Napoleon Games Cycling Cup na winst in de GP Le Samyn. Foto: Photo News

Dwars door West-Vlaanderen ‘Johan Museeuw Classics’ is de opvolger van de ter ziele gegane Driedaagse van West-Vlaanderen. Zondag 5 maart vindt de eerste editie plaats.

Deze Dwars door West-Vlaanderen (cat. 1.1) is meteen de tweede manche van de Napoleon Games Cycling Cup. Guillaume Van Keirsbulck verdedigt, na winst in de GP Le Samyn, in eigen gouw zijn leidersplaats in dit regelmatigheidscriterium.

Het parcours van de kersverse eendagskoers is een blauwdruk van de slotetappe van de Driedaagse van West-Vlaanderen. De startsite is gelegen aan de Vismijn van Nieuwpoort. Van daaruit trekken de renners een lus van 151 kilometer waarna men in Ichtegem nog eens vier plaatselijke ronden van elk 13 kilometer afwerkt.

Knipoog naar Johan Museeuw

Vanuit Nieuwpoort volgt men even de kustlijn naar Middelkerke om zo Gistel - een knipoog naar Johan Museeuw - aan te doen. Via Diksmuide, Langemark, Ieper en Poperinge zet men daarna koers naar het Heuvelland. Daar wachten de Goeberg, Rodeberg, Monteberg, Kemmelberg en de Scherpenberg. Laatstgenoemde helling situeert zich op 101 kilometer van de finish. Na passages in Kortemark en Koekelare wordt Ichtegem bereikt waar nog eens vier plaatselijke ronden van elk 13 kilometer worden aangedaan. Daarin zitten, naast de Keiberg en de Catteberg, telkens de kasseizones van de Lookhuisstraat en de Fonteinstraat inbegrepen.

Live op VTM

“Met spijt in het hart hebben we een streep getrokken onder onze rittenkoers”, legt Rik Goethals, voorzitter van het organisatiecomité uit. “Niet om financiële redenen, enkel omdat het organisatorisch zoveel rompslomp met zich mee bracht. We wilden wel onze slotetappe niet laten verloren gaan. Vandaar de creatie van de eendagswedstrijd Dwars door West-Vlaanderen ‘Johan Museeuw Classics’. Door deelname aan de Belgian Cycling Cup wordt onze koers dit jaar ook live uitgezonden op VTM.”

Het deelnemersveld in de nieuwe wedstrijd telt met Lotto-Soudal, Quick-Step Floors, BMC, FDJ en LottoNL-Jumbo vijf WorldTour-teams. West-Vlaming Guillaume Van Keirsbulck verdedigt in Ichtegem zijn leiderspositie in de Napoleon Games Cycling Cup, nadat hij woensdag de eerste manche (GP Samyn) won.