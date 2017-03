Politie rolt cannabisplantage op

Geel - De leden van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout voerden een huiszoeking uit in een pand achter een woning in Geel. De agenten troffen er een professionele cannabisplantage aan. Vier personen werden gearresteerd. Na ondervraging en voorleiding bij de onderzoeksrechter werd één verdachte aangehouden.

Er werd een huiszoeking uitgevoerd in een magazijn achter een woning in het centrum van Geel. De huiszoeking gebeurde in opdracht van een onderzoeksrechter. Er waren immers aanwijzingen dat in het magazijn achter de woning cannabis werd geteeld. Tijdens de huiszoeking troffen de poitieagenten een professioneel ingerichte plantage aan met oogstrijpe cannabisplanten.

Arrestaties

Vier bewoners van de woning werden gearresteerd en verhoord. Twee verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter die voor één van hen de aanhouding bevestigde. In de loop van deze week moet hij voor de raadkamer verschijnen die zal beslissen over zijn verder aanhouding. De tweede werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Horen, zien en melden

Veiligheid is een gedeelde zorg. Zie of hoor je iets verdachts, meld dit dan onmiddellijk aan de politie. Mogelijke aanwijzingen voor een drugsplantage zijn verdachte gedragingen aan/in (leegstaande) panden (regelmatig korte aanwezigheid van voertuigen met vreemde nummerplaten, beweging in het pand op ongewone momenten, …), specifieke geur in de omgeving van het pand, … In de strijd tegen drugsplantages is informatie van inwoners heel belangrijk. Dus twijfel niet en meld ons verdachte gedragingen. Je anonimiteit wordt gewaarborgd.