EK INDOOR. Anne Zagré stoot door naar halve finale, Van Den Broeck overleeft reeksen 800m niet

Anne Zagré plaatste zich vrijdag op de eerste dag van het EK indoor in Belgrado voor de halve finale van de 60 meter horden. Zagré finishte derde in haar reeks, in een tijd van 8.05. Jan Van Den Broeck overleefde de reeksen van de 800m niet. Van Den Broeck werd in 1:50.43 vierde in zijn reeks. Dat volstond niet voor een ticket voor de halve finales.

Zowel op een meeting in Berlijn (8.00) als in Metz (7.98) liep Zagré al wel sneller dit jaar. Zagré loopt om 16u30 de halve finale, de finale vindt plaats om 19u55 vrijdagavond.

Van Den Broeck uitgeschakeld

De 28-jarige Van Den Broeck eindigde in totaal als 17e van de 24 deelnemers. Zijn persoonlijk record op de 800m bedraagt 1:47.19. Om zich te kwalificeren voor de halve finales had Van Den Broeck een tijd van 1:48.68 nodig. De beste tijd in de reeksen was voor de Zweed Andreas Kramer (1:46.86).

De eerste twee van de elke reeks en de vier beste derdes plaatsten zich voor de halve finales. Die zijn voorzien voor zaterdagavond (18u25).