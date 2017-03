Arbor wint LON-award Voka Kempen Zuid

Geel - Arbor uit Hulshout is door het bestuur van Voka Kempen Zuid verkozen tot winnaar van de LON-award Voka Kempen Zuid 2017. Voorzitter Hubert Klingels maakte de opvolger van Novatech bekend tijdens het nieuwjaarsdiner van het lokale ondernemersnetwerk. Arbor is hiermee het derde bedrijf dat op vrijdag 16 juni meedingt naar de Prijs Ondernemen 2017.

De bijna honderd aanwezigen op de Nieuwjaarsreceptie van Voka Kempen Zuid, het Lokale Netwerk van Voka - Kamer van Koophandel Kempen met bedrijven uit de regio Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen en Westerlo kregen in de Vesten in Laakdal de primeur. Arbor is een bedrijf met een lange geschiedenis. Opgericht in 1901 heeft de onderneming letterlijk haar wortels in de Kempen. ‘Het is een succesvol familiebedrijf dat vandaag geleid wordt door de vierde generatie’, vertelt voorzitter Hubert Klingels. ‘Arbor heeft een langetermijnvisie, een grote flexibiliteit en is een trendsetter op het vlak van innovatie en vernieuwende productiemethodes. Als pionier in de sector veroverde onze laureaat de ene Europese markt na de andere. Ze zijn synoniem voor topkwaliteit en vlekkeloze logistiek. Vandaag exporteert Arbor over heel Europa, Rusland en Centraal-Azië. De combinatie van kennis en traditie, de efficiënte organisatie, het professionele team en de vele Europese relaties garanderen producten van topkwaliteit.’

Sant in eigen land

‘Het is altijd heel leuk om in de prijzen te vallen’, zegt Michael Van Dyck, zaakvoerder van Arbor. ‘Maar deze award doet extra deugd, omdat het om een lokale erkenning gaat. Met Arbor zijn we vooral actief in het buitenland, 90% van onze productie is bestemd voor de export. Wanneer je buren-ondernemers dan aan jouw bedrijf denken voor de LON-award, dan is dat een eer. Niets zo mooi dan sant in eigen land zijn.’ Michael Van Dyck beseft wel dat deze LON-award nog maar de eerste stap is. ‘De award smaakt naar meer’, lacht Van Dyck. ‘We zullen er in juni dan ook alles aan doen om het meest Zuidelijke deel van de Kempen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En hopelijk mogen we de Prijs Ondernemen dan mee naar Hulshout nemen.’

Vijf winnaars

De LON-awards van Voka Kempen gaan naar ondernemingen die al jarenlang onafgebroken bijdragen aan de welvaart en het welzijn van onze regio. Vaste waarden, bedrijven die op en top Kempens ondernemerschap uitstralen. ‘Het zijn de LON-besturen zelf die de winnaar uit hun regio selecteren’, legt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen uit. ‘Het zijn dus de ondernemers zelf die in eerste instantie beslissen. De volgende weken zullen ook de overige LON’s hun winnaars bekend maken. In juni kiest onze professionele jury welk bedrijf de Prijs Ondernemen 2017 in de wacht sleept.’