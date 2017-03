Bart De Wever laat zich niet intimideren door “crapuul”, maar volgens collega-politici “wennen bedreigingen nooit”

“Ik heb een gouden regel. Crapuul zal mijn leven niet bepalen. Wij blijven op vakantie.” Zo reageert burgemeester Bart De Wever op het incident van woensdagnacht waarbij een bijl door een raam van zijn huis in Deurne werd gegooid. Andere politici die eveneens doodsbedreigingen ontvingen zeggen dat zulke feiten toch niet gewoon van hen afglijden.

Een voorlopig nog onbekende man heeft woensdagnacht een bijl door een raam van het huis van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gegooid. Het projectiel belandde in een binnendeur. ’s Nachts kon al een verdachte worden opgepakt. Die werd ondertussen vrijgelaten.

Bart De Wever is deze week met zijn gezin op skivakantie. In een eerste reactie zegt De Wever zijn vakantie niet te willen laten verpesten door de aanval op zijn woning in Deurne. De Wever belde wel al met zijn moeder. “Mijn moeder is een kranige dame. Ze wilde zelfs niet dat ik verwittigd werd. Dat zou mijn vakantie verknoeien, dacht ze.”

Hij reageert dan wel koeltjes op de aanval, De Wever wil het hier zeker niet bij laten. “Ik ben al wel een en ander gewend inzake agressie. Maar dit is grensverleggend. Hier moet ik toch overwegen om maatregelen te nemen om mijn gezin te beveiligen. Je zou denken dat niemand raakt aan een huis waar vier kleine kinderen en een bejaarde dame wonen. Dat blijkt dus niet zo te zijn.”

Filip Dewinter

Bart De Wever is niet de enige actieve Vlaamse politicus die al te maken had met fysieke bedreigingen. Tot zijn spijt is Filip Dewinter een ervaringsdeskundige op het vlak van doodsbedreigingen. “Als er plots een man met een wapen voor de deur van je huis staat, schrik je echt wel. Het was al eens eerder gebeurd. Op dat moment was ik niet thuis, de rest van mijn gezin wel. Dat is een nare ervaring.”

“Bart De Wever maakt nu iets gelijkaardigs mee. Hij is op vakantie, maar zijn moeder was wel in de woning. Dat zijn zaken die tot nadenken stemmen.”

Filip Dewinter verwijst ook naar de Nederlandse politicus Geert Wilders, die al jaren de klok rond wordt bewaakt. “Op zeker moment had Geert drie safe houses en wist hij niet waar hij ’s avonds ging slapen. Ik heb dat ook een tijdje gehad. Een zware periode.”

Eieren worden bedreigingen

Door de jaren heen heeft Filip Dewinter de bedreigingen zien toenemen. “Het begon met krassen op de auto en een ei tegen de gevel. Tegenwoordig worden mensen fysiek bedreigd. Dat is toch heel andere koek. Zeker als je familie erbij betrokken wordt. Ik ben al jaren zeer alert bij alles wat ik doe. Bedreigingen zijn nu helaas een deel van mijn leven. Maar eigenlijk went het nooit. Telkens er iets gebeurt, schrik je.”

Een stap te ver

Bij afwezigheid van Bart De Wever, is zijn partijgenoot Koen Kennis waarnemend burgemeester in Antwerpen. Op de aanval met de bijl wil hij niet ingaan.

“Zelf ben ik gelukkig nog nooit bedreigd. Het is erg dat politici, die toch met een maatschappelijk engagement hun job doen, op dergelijke manieren worden bedreigd. Dat je van mening verschilt, is één zaak. Dat je mensen gaat bedreigen en zelfs tot actie overgaat, is een stap te ver.”

“Geen schrik voor mezelf”

“Door mijn functie en mijn rol in de samenleving kan ik nooit uitsluiten dat iemand me bedreigt. Het is trouwens al eens gebeurd. Leuk is dat niet, maar ik heb me er ondertussen bij neergelegd dat het kan gebeuren”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

“Als je familieleden mee het slachtoffer worden, zoals bij Bart De Wever, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Daar heb ik echt wel schrik voor. De angst dat iemand mijn familie iets zou aandoen is veel groter dan de angst voor mezelf”, zegt Jan Jambon.

Speciale maatregelen voor zijn veiligheid neemt de minister naar eigen zeggen niet. “Ik ben er niet mee bezig.”