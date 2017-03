Nafi Thiam doet het opnieuw! Ze pakt goud in de vijfkamp op het EK indoor

Nafi Thiam heeft de gouden medaille veroverd op het EK indoor in Belgrado. Onze landgenote hield makkelijk stand in de afsluitende 800m en wint zo de vijfkamp met een persoonlijk record en een beste wereldjaarprestatie (4870 punten). Thiam kende een begenadigde dag en won de eerste drie disciplines. Ze zette ook op twee nummer een nieuw persoonlijke record neer. Daardoor had ze een grote voorsprong voor haar minste nummer, de zege kwam niet meer in gevaar. Na de Olympische Spelen vorig jaar wint ze nu haar tweede grote wedstrijd.

Het BR van Tia Hellebaut (4877 punten) was lang in vizier, maar bleef uiteindelijk staan. Thiam kwam een schamele zeven puntjes tekort. Met een tijd van 2’23”85 had ze het record gepakt, maar de kersverse Europese kampioene bolde na 2’24”44 over de streep. Het was wel ruim voldoende om de Oostenrijkse Dadic achter zich te houden. Het brons is voor de Hongaarse Zsivoczky-Farkas.

Met 4870 punten heeft Thiam een nieuw persoonlijk record neer. Haar vorige stond op 4696 punten, een mooie verbetering dus. Het is de derde medaille op een EK voor onze landgenote. Twee jaar terug moest ze op het EK indoor in Praag met zilver vrede nemen. In 2014 kwam ze met brons terug van het EK outdoor in Zürich.

Thiam is uitgeput na de 800m. Foto: BELGA

Verspringen

Thiam startte prima met een eerste sprong van 6m21, al had ze nog veel ruimte over aan de balk. Haar tweede sprong was meteen een stuk beter en met 6m37 verbeterde ze prompt haar beste prestatie van het seizoen. In Parijs sprong ze dit jaar 6m32 ver. Met haar laatste sprong moest ze echter nog verder als ze wilde winnen, want Dadic stond ondertussen op plek één. Dat gebeurde niet, Thiam moet tevreden zijn met een tweede plaats.

Als @thiam_nafi straks de 800 meter loopt in 2:23.85 breekt ze het Belgisch record vijfkamp van @TiaHellebaut. — Maarten Delvaux (@Maartendelvaux) 3 maart 2017

Door haar zege in het verspringen nadert Dadic (3862 punten) in de tussenstand op onze landgenote. De voorsprong van Thiam, die nu 4106 punten heeft, zakt van 257 naar 244 punten. Dadic pakte vorig jaar brons op het EK zevenkamp, maar werd op de Olympische Spelen pas 21e.

Kogelstoten

Na een eerste worp van 14m11, stootte Thiam bij haar tweede poging 15m29. Dat kwam dicht in de buurt van haar persoonlijk record (15m35). Bij haar derde poging geraakte Thiam niet verder dan 14m62.

Thiam haalde door haar zege in het kogelstoten 800 punten binnen. Daardoor staat haar totaal nu op 3141 punten. De Oostenrijkse Dadic is de eerste achtervolgster en heeft 2884 punten.

Foto: BELGA

Hoogspringen

Thiam, die torenhoog favoriet was in het hoogspringen, begon haar wedstrijd iets later dan haar concurrenten. Zowel op 1m84 als op 1m87 had ze aan één sprong voldoende. De olympisch kampioene op de zevenkamp slaagde ook in haar tweede poging op 1m90 om nadien meteen over 1m93 te wippen. Die laatste sprong was meteen haar beste sprong van het jaar.

Daar stopte het echter niet. Met een sprong over 1m96, bij haar tweede poging, verbeterde ze niet alleen haar persoonlijk record (voorheen 1m94), maar verbeterde ze ook het record op een EK indoor (voorheen 1m95). Thiam probeerde het nog drie keer op 1m99, maar dat lukte niet.

In de uitslag haalde Thiam het ruimschoots voor de Wit-Russische Yana Maksimava en de Oostenrijkse Ivona Dadic (beiden 1m87).

60m horden

Tijdens de eerste proef van de dag verraste Thiam ook al met de zege en een persoonlijk record op de 60m horden (8.23). Haar dichtste achtervolgers zijn de Oostenrijkse Dadic (2.095 punten) en de Hongaarse Xenia Krizsan (2.052 punten).

Het Belgisch record op de vijfkamp staat op naam van Tia Hellebaut, met 4.877 punten. De 22-jarige Thiam mikt in Belgrado op goud in de vijfkamp. Haar persoonlijk record bedraagt 4.696 punten.

Volgende disciplines voor Thiam:

18u55: 800 meter

Foto: BELGA