Lena Dunham laat intieme 'Rihanna'-tattoo zien

De Amerikaanse 'Girls'-ster, actrice en regisseuse Lena Dunham (30) heeft een nieuwe tattoo en iedereen mag het weten. Op Instagram postte ze een 'topless' selfie om haar tattoo-artieste te bedanken. De plek en het ontwerp van de tattoo laten er geen twijfel over bestaan: Dunham liet zich inspireren door Rihanna.

Vlak onder haar borsten liet Lena Dunham een nieuwe tattoo zetten, haar tiende ondertussen. Een 'tietenkroonluchter', zoals Dunham de tattoo zelf onder haar foto op Instagram benoemt. Een tattoo vlak onder borsten is al langer een trend in de fashion- en tattoowereld.

Om de tattoo-artieste uit Oslo te bedanken postte Lena Dunham een foto op Instagram. "Dit is de eerste die ik liet zetten door een vrouwelijke tattoo-artiest. Het was angstaanjagend en cool tegelijk en ze gaf me geen opmerkingen omdat het dezelfde plek is als Rihanna."

Thank you @trinegrimm for my warrior's chest plate/tit chandelier. This is my first original piece by a female tattoo artist and it felt sacred and cool and she didn't chide me for copying @badgalriri's placement. If you're ever in Oslo, go meet this metal queen and let her handle your body ?? Een bericht gedeeld door Lena Dunham (@lenadunham) op 2 Mrt 2017 om 7:27 PST

In 2012 liet Rihanna ook al onder haar borsten een grote afbeelding tatoeëren van de Egyptische godin Isis als eerbetoon aan haar overleden grootmoeder.