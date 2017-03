Ex-uitbater Den Akker start opnieuw café

Mechelen - Het pand in de Nauwstraat dat Kris Kuijpers jarenlang als opslagruimte gebruikte, bouwt hij momenteel om tot café. De voormalige uitbater van Den Akker wil het in mei openen.

Kuijpers (56) heeft meer dan twintig jaar ervaring in de horeca. Onder meer in het populaire café Den Akker op de Mechelse Vismarkt. Na de sluiting daarvan eind 2015 heeft de Mechelaar een sabbatjaar ingelast. “Als de microbe er nadien nog is, zien we wel”, zei hij toen. Het bloed kruipt duidelijk waar het niet gaan kan.

Al in de zomer van vorig jaar begon hij met verbouwingen in zijn pand in de Nauwstraat. “In augustus ben ik gestart met het uitgraven van de kelder”, geeft hij aan. Ondertussen is de gevel van de ‘Blauwe Duif’, een historisch pand uit 1769, helemaal opgeknapt. Onherkenbaar zelfs, met opnieuw ramen er in. In het pand was ooit vishandel-traiteur Van Opstal gevestigd. Kris Kuijpers gebruikte de ruimte vele jaren om er de stock voor zijn cafés in op te slaan.

"Voor alle leeftijden"

Momenteel zijn de werken binnenin nog volop bezig. “Het is de bedoeling om in mei het café te openen. Ik heb iets met mei, want in 1993 heb ik in die maand De Graspoort geopend en in 1998 Den Akker. Ik ben zelf ook jarig in mei”, zegt Kuijpers. Het concept voor zijn nieuwe zaak ligt al vast. “Een café voor alle leeftijden, waar iedereen welkom is. En waar je tegen een eerlijke prijs lekkere eenpansgerechten kan eten”, vertelt hij. De vijftiger gaat ook zelf in zijn nieuwe zaak staan. De naam houdt hij voorlopig nog even geheim. “Daar hangt een heel verhaal aan vast en daar wil ik tegen de opening zeker meer over vertellen”, zegt hij nog.