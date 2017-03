Eigenares Den Akker: “Nieuwe zaak moet in voorjaar 2018 openen”

Mechelen - Als alles goed gaat, moet er in het voorjaar van 2018 opnieuw een horecazaak openen in het voormalige café Den Akker op de Mechelse Vismarkt.

Op de Vismarkt is er sinds de sluiting van enkele zaken opnieuw heel wat beweging. In de vroegere Fanterlok hebben de eigenaars van het hotel Vé Manger geopend en in de vroegere Mille is Pintxos een publiekstrekker. Met argusogen wordt er ook gekeken naar de nieuwe bestemming van Den Akker. Veel Mechelaars zien er liefst van al opnieuw een café openen. Het pand is opgeknapt en staat voorlopig leeg, maar er zit beweging in het dossier.

De geruchtenmolen gaat en het zou gaan om een concept met een café-brasserie enerzijds en een restaurant anderzijds, waarbij ook de ruimte van Den Stillen Genieter wordt ingepalmd. “Details kan ik nog niet prijsgeven, maar Den Akker blijft Den Akker. In het voorjaar van 2018 moet de nieuwe zaak openen. Ze blijft deel uitmaken van de uitgaansbuurt die de Vismarkt is. Je zal er in de zomer nog altijd een terrasje kunnen doen”, zegt eigenares Hilda Lauwers.