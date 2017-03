Pieters opent met een zevende plaats op Mexico Championship

Thomas Pieters heeft zich met een ronde van 68 slagen meteen in de top van het klassement gegolfd op het Mexico Championship golftoernooi (WGC/9.750.000 dollar), dat wordt betwist op de Chapultepec golfbaan in Mexico-Stad.

Pieters putte birdies weg op de holes één en vijf. Op de zevende hole, een par-3, sloeg hij de bal echter over de green in een bunker. Hiermee kwam hij in de problemen. Het kostte de 25-jarige Antwerpenaar een dubbele bogey. Hij zette de situatie recht met birdies op de holes negen en elf. Op hole twaalf verzeilde de bal na zijn afslag links buiten de fairway en kreeg hij bij zijn tweede slag de bal niet op de green. Dat mondde uit in een bogey. Pieters sloot zijn ronde af met birdies op de holes vijftien en achttien.

Met zijn ronde van 68 slagen, drie onder par telt de nummer 35 op de wereldranking, één slag meer dan een zestal dat de leiding in handen heeft. Dat zijn de Amerikanen Jimmy Walker, Phil Mickelson en Ryan Moore, de Spanjaard Jon Rahm en de Engelsen Lee Westwood en Ross Fisher. Pieters deelt de zevende plaats met onder meer de Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikaan Matt Kuchar, die hem op de Olympische Spelen van het brons hield.

Het Mexico Championship is het eerste van de vier WGC-toernooien (World Golf Championship) dit seizoen. Van 22 tot en 26 maart staat het tweede toernooi, het Dell Technologies Match Play, op het programma.

Stand na de eerste ronde:

1. Ryan Moore (VSt) 67 -4

. Phil Mickelson (VSt) 67

. Jimmy Walker (VSt) 67

. Ross Fisher (Eng) 67

. Lee Westwood (Eng) 67

. Jon Rahm (Spa) 67

7. Thomas Pieters (Bel) 68

. Sergio Garcia (Spa) 68

. Rory McIlroy (NIe) 68

. Chris Wood (Eng) 68

. Matt Kuchar (VSt) 68

. Pat Perez (VSt) 68

. Fabrizio Zanotti (Par) 68