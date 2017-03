Kyrgios stuurt Djokovic naar huis op ATP Acapulco

De Australiër Nick Kyrgios (ATP 17) heeft donderdagnacht in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Acapulco (hard/1.491.310 dollar) voor een verrassing gezorgd. Kyrgios schakelde Novak Djokovic (ATP 2) uit, het eerste reekshoofd in Acapulco. Na één uur en 47 minuten was het in twee sets (7-6 (9/7) en 7-5) over en uit voor de Serviër. Voor Djokovic was Acapulco zijn eerste toernooi sinds zijn teleurstellende uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open.

Kyrgios, het zesde reekshoofd, treft in de halve finales de Amerikaan Sam Querrey (ATP 40), die in de kwartfinales de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 9) uitschakelde. In de tweede ronde was Querrey te sterk voor onze landgenoot David Goffin (ATP 11).

In de andere halve finale staan de Kroaat Marin Cilic (ATP 8) en de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 6) tegenover elkaar.