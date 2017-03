Broeder Willy zet missiewerk verder

Essen - Nu de vier laatste paters het klooster van Rouwmoer verlaten, blijft broeder Willy Mosselmans (64) waken over het klooster en de kerk van Rouwmoer. Op die manier kan hij zijn missiewerk verderzetten en kunnen mensen nog steeds hulpgoederen bij hem afgeven.

Broeder Willy coördineert al vele jaren de missiewerken van de redemptoristen in Vlaanderen. Als jonge broeder redemptorist droomde hij ervan om hulp te bieden aan mensen in nood. Meer dan dertig jaar later verzamelt hij nog steeds, mede dankzij de vele vrijwilligers, tweedehandsspullen. Vrijwilligers halen de goederen op en kijken ze na of mensen brengen hun tweedehandsspullen zelf naar het klooster. Vanuit het verzamelpunt vertrekken hulpgoederen naar plaatsen waar nood is.

Jaarlijks gaan er zo'n vijftig containers met hulpgoederen naar alle uithoeken van de wereld. Zo vonden de hulpgoederen onder andere hun weg naar Birma, Lithouwen, Albanië, Costa Rica en Haïti.

Ondanks het feit dat de vier paters het klooster verlaten, blijft broeder Willy trouw op post. Hulpgoederen kunt u dus nog steeds afgeven op het verzamelpunt, Rouwmoer 7 in Essen. U kan broeder Willy ook contacteren op het nummer 0495.777.626.