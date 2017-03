Paters redemptoristen trekken definitief weg uit klooster van Rouwmoer

Essen - Paters Gaston Ribbens (79), Louis Vercammen (88), Aloïs Willemsen (80) en Hugo Gotink (75) verlaten de plek waar ze jarenlang hebben gewoond. Broeder Willy Mosselmans (64) zal als enige waken over de kapel en het klooster van Rouwmoer.

Het klooster van Rouwmoer, met bijhorend scholencomplex, is gegroeid rond de site van de Rouwmoershoeve, die in de 17de eeuw werd gebouwd.

“Dit klooster is waardevol dankzij pater Godts”, zegt pater Gotink. “Hij kwam uit een rijke familie en had de moed om tegen de wil van zijn overste, hij was toen al 65 jaar, op deze grond een klooster te bouwen. Op 6 maart 1906 werd de eerste steen voor het klooster gelegd. Een jaar later vond de eerstesteenlegging voor de kerk plaats. Het klooster deed dienst om zieke missionarissen uit Congo op te vangen en hen een gezondheidskuur te geven. In 1911 opende het college zijn poorten voor 21 leerlingen.”

Ooit verbleven er 34 paters, broeders en novicen in het klooster. De laatste jaren waren ze nog met vijf. Het lot van deze paters redemptoristen was lange tijd onzeker, maar nu is hun verhuizing een feit. Enkel broeder Willy blijft voorlopig in het klooster wonen en zal het gebouw beheren. Op die manier kan hij zijn missiewerk ook verderzetten en kunnen mensen nog steeds hulpgoederen bij hem afgeven.

“We wisten dat het vertrek er zat aan te komen maar nu het zover is, valt het ons zwaar.”

Allemaal hebben ze school gelopen in het college en zijn ze daarna uitgezwermd om missiewerk te verrichten. Zo verbleef pater Aloïs Willemsen lange tijd in Congo. “In 1998 ben ik definitief terug naar België gekomen”, zegt hij. “Ik heb toen het geluk gehad om in dit klooster terecht te komen en als pastoor ten dienste te kunnen staan van de parochianen in Essen-Hoek.”

Ook pater Louis Vercammen zat op de schoolbanken van het college van Rouwmoer. “Tijdens de oorlog heb ik hier vijf jaar doorgebracht”, zegt de pater. “Sinds 1960 verblijf ik hier, één jaar niet te na gesproken, in het klooster. Heel het huis, elke steen, ken ik. Het doet me nu dus veel hartzeer. Een oude boom die je verplant, geraakt zijn wortels kwijt.”

Hugo Gotink verhuist naar woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kalmthout. Paters Aloïs Willemsen en Louis Vercammen vinden een nieuwe stek in wijk Heikant. Enkel Gaston zoekt het wat verder. Hij verhuist naar Gent.

“De redemptoristen waren belangrijk voor Essen. Door het college van Rouwmoer, maar ook door hun werk in de parochies en verenigingen”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Ik heb het geluk gehad dat ik veel paters persoonlijk heb gekend. Ik hoop dat hun inspiratie bewaard zal blijven. De vriendschap zal zonder hun fysieke aanwezigheid wel blijven duren.”

Nog deze maand zullen de paters, de gemeente Essen en Kempisch Landschap rond de tafel zitten om te bekijken welke bestemming het klooster in de toekomst kan krijgen.