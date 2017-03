Meer dan helft van trams en bussen in Antwerpen rijdt niet op tijd

Meer dan de helft of 53% van de bussen en trams in de provincie Antwerpen komt niet op tijd aan op de eindbestemming. In de stad Antwerpen ligt dat percentage nog hoger. Een gevolg van de gebrekkige doorstroming en de toename van het verkeer.

In heel Vlaanderen arriveert 53% van het openbaar vervoer stipt op tijd op de eindbestemming. Met 47% scoort de provincie Antwerpen slechter dan het Vlaams gemiddelde. Volgens De Lijn betekent stipt “niet vroeger dan twee minuten en niet later dan vijf minuten” op de eindbestemming. “In Hannover wordt een chauffeur al aangesproken wanneer hij 30 seconden te vroeg of te laat is. Bij een vertraging van drie minuten wordt er ingegrepen om dit tijdverlies in te halen”, zegt Dirk Wiesé van de belangenvereniging TreinTramBus.

Foto: Victoriano Moreno

“In Antwerpen hangt veel af van de drukte op de wegen”, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. “In sommige gevallen kan een chauffeur niet vermijden dat hij te laat op de eindbestemming komt.”

Kesteloot benadrukt dat 99% van de 6.000 ritten die dagelijks in Antwerpen worden gepland ook daadwerkelijk worden gereden. “Onze trams en bussen worden ouder, wat tot meer tech­nische problemen leidt. Die oude vloot is deels een gevolg van een beslissing van de overheid. Van 2007 tot 2009 mochten we geen nieuwe bussen bestellen van de toenmalige Vlaamse regering.”