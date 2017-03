Mol - Vzw ABA organiseert op Facebook een onlinezitstaking tegen broodfok. Op 13 maart trekken ze daarvoor naar minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

De vrijwilligers van vzw ABA (Anti Broodfok Actie) voeren sinds 2006 strijd tegen broodfok. Dat doen ze door mensen te sensibiliseren maar ook door hen bij te staan wanneer ze slachtoffer zijn geworden van een broodfokker. Hoewel de actievoerders een positieve evolutie zien in de bestrijding van de broodfokkerij sinds Ben Weyts (N-VA) minister van Dierenwelzijn is, willen ze toch enkele punten bij hem aankaarten. Een ludieke actie wekte de interesse van de minister. “Studenten van de Plantijn Hogeschool in Antwerpen maakten voor ons brooddozen met opschriften tegen broodfok”, vertellen bestuurslid van ABA Hilde Hermans (47) uit Mol en voorzitter Liesbeth Reijniers (35) uit Lommel. “We verstuurden de minister een brief in zo’n brooddoos. Kort daarop kregen we een uitnodiging.”

De dames hebben heel wat punten die ze willen bespreken op het kabinet. “Op politiek vlak moet er nog veel veranderen”, zegt Liesbeth. “Vandaag kunnen louche dierenartsen nog steeds beslissen dat pups uit het buitenland vroeger uit quarantaine mogen. En wat is het nut van de grote fokkerijen behalve de fokkers stinkend rijk te maken? Om de minister te tonen dat iedereen broodfokkerij beu is, organiseren we een onlinezitstaking via Facebook. Wie op het evenement ‘Gaan’ aanklikt biedt ons morele steun. Momenteel hebben we al 7.700 deelnemers.”

Meer informatie vindt u op deze Facebookpagina.