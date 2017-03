KI stuurt Hulshout Beach en college naar rechtbank

Chris Bruynseels toont een portret van zijn twee zonen. Beiden kwamen – met tien jaar verschil – op bijna dezelfde plaats in Hulshout om het leven bij een verkeersongeval. Foto: Alain Trappeniers

Hulshout - De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) verwijst het Hulshoutse schepencollege en de organisator van Hulshout Beach door naar de politierechter in Turnhout. Die moet oordelen of ze medeverantwoordelijk zijn aan de dood van Peter Bruynseels. Die werd op woensdagnacht 2 juli 2014 door een gedrogeerde autobestuurder doodgereden op de weg door het industriepark van Hulshout.

Peter (toen 27) kwam van Hulshout Beach, waar hij met tweeduizend andere supporters de WK-match van de Rode Duivels op een groot scherm had gevolgd. Een auto, die in razende vaart kwam aangereden en moest uitwijken voor overstekende voetgangers, maaide Peter van de baan. Voor de twintiger mocht hulp niet meer baten. De bestuurder, de toen 22-jarige S.S. uit Heist-op-den-Berg, bleek onder invloed van amfetamines. De raadkamer in Turnhout besliste al eerder dat hij zich moet verantwoorden bij de politierechter. Diezelfde raadkamer vond een doorverwijzing van het gemeentebestuur en de organisator van Hulshout Beach niet nodig.

Maar de KI oordeelt daar dus nu, na beroep van de familie Bruynseels, anders over. Mocht het ooit tot een veroordeling komen dan kunnen het schepencollege en de organisator hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden en ligt de weg open voor een schadevergoeding lastens het schepencollege en Hulshout Beach voor de nabestaanden.

“Om ongevallen vragen”

Vader Chris Bruynseels reageert opgelucht, maar het is hem naar eigen zeggen niet om geld van de gemeente te doen: “Ik moet geen cent hebben. Mijn streefdoel is dat de verantwoordelijken worden gestraft. Ik wil gerechtigheid.”

Tot die verantwoordelijken horen volgens Chris Bruynseels ook het schepencollege en de organisator: “Er was voor die activiteit geen risicoanalyse opgesteld, er was op die lange, kaarsrechte baan, die vlak langs Hulshout Beach loopt, geen snelheidsbeperking opgelegd, geen omleiding voor het autoverkeer, geen waarschuwing langs de weg dat er verderop een evenement plaatsvond, er waren geen snelheidsremmers. Dat is op die plaats om ongevallen vragen.”