Opnieuw rondvaarten in haven

Vier maanden nadat Flandria officieel met havenrondvaarten stopte, is gisteren dan toch opnieuw met de traditie aangeknoopt. Zeer vroeg op het seizoen startte rederij Jan Plezier deze maand als eerste met een nieuwe, regelmatige rondvaartdienst: twee keer per dag op dinsdag, donderdag, vrijdag en tijdens het weekend.

In een bijna gelijkaardig weer als op zes november vorig jaar stak schipper René Verbeeck met zijn Jan Plezier II om 11.35u van wal voor een eerste rondvaart van anderhalf uur. Vertrekkend van de kop van het Kattendijkdok, waar de havenrondvaarten reeds langer geconcentreerd werden. Volgens planning volgde een tweede rondvaart om 14u. “Toegegeven, de opkomst voor deze eerste vaarten was plattekes”, aldus René Verbeeck. “We zijn dan ook nog maar pas begonnen met reclame en hebben net onze website vernieuwd. Voor vrijdag (vandaag, red.) hebben we alvast een grote groep Italiaanse toeristen. Onze rondvaart vertrekt aan de Londenbrug en gaat tot het Boudewijn- Van Cauwelaertsluizencomplex.”

Vanaf 1 april krijgt René Verbeeck concurrentie, want dan wil Philip De Prest met de overgekochte Flandria-24 eveneens met rondvaarten starten. De Prest zal tevens dit seizoen ook de schoolvaarten verder te zetten die voor april en mei nog bij Studio 100 waren geboekt.

www.janplezier.be