Kwart van vacatures raakt nooit ingevuld

VDAB kreeg in 2016 slechts 74% van de vacatures ingevuld. Voor de andere 26% werd geen geschikte kandidaat gevonden. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) opvroeg.

“De knelpuntberoepen worden almaar zichtbaarder in de cijfers”, zegt Walter Janssens, arbeidsmarktspecialist van Hay Group Belgium. “Er is een oorlog om talent aan de gang. Goed opgeleide en gemotiveerde werknemers vinden door de betere economie sneller een job, waardoor meer bedrijven hun vacatures niet ingevuld krijgen. De goede kandidaten die ze willen aanwerven, hebben al een job.”

Philippe Muyters bevestigt dat het dalende percentage aan ingevulde vacatures een probleem is. “Wij pakken de problematiek van de knelpuntberoepen aan door meer reclame te maken voor de zogenaamde STEM-richtingen, die loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek stimuleren”, zegt hij. “Jongeren in het middelbaar kunnen in die richtingen aan ‘duaal leren’ doen, waardoor ze twee of drie dagen per week op de werkvloer doorbrengen.”

VDAB geeft toe dat die initiatieven nog niet veel vruchten afwerpen. “Duaal leren staat nog in de kinderschoenen”, zegt Willem Vansina, arbeidsmarktspecialist van VDAB. “Er zijn weinig jongeren geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen.”

In ondernemerskringen is te horen dat VDAB zich te weinig toespitst op knelpuntberoepen, en al lang blij is als een werkzoekende eender welke job vindt.