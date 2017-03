Grootste daktuin van ’t Stad levert tomaten aan Sergio Herman

In de oude industriële pakhuizen vlak naast ’t Groen Kwartier in Antwerpen wordt duchtig gewerkt. Begin mei opent Pakt, een organisatie die zich inzet voor onder meer stadslandbouw, er de grootste daktuin van centrum Antwerpen. Vanaf dan kunnen buren met groene vingers op een innovatieve manier mee komen tuinieren.

De enorme Pakt-site, die je binnenwandelt via een onopvallende garagepoort in de Lamorinièrestraat, moet binnen afzienbare tijd een smeltkroes van creatieve bedrijven en activiteiten worden. Stadslandbouw zal daarin een grote rol spelen. Op de daken van de verschillende pakhuizen die de site telt, komen tuinen die via loopbruggen met elkaar verbonden worden.

Niemand minder dan keukengoeroe Sergio Herman en zijn compagnon Nick Bril zijn al fan, en in het bijzonder van de speciale coeur de boeuf-tomaten die in de grote serre worden gekweekt. Een ras dat oprichter Yusuf Yaman zelf ontwikkelde en ‘Coeur de Pakt’ heeft gedoopt. “Twaalf jaar geleden kreeg ik in Bulgarije zaadjes voor deze tomaten. Ze kunnen tot 1,4 kg wegen en hebben een geweldige smaak. Speciaal voor The Jane voorzien we een kruidentuin en honderd vierkante meter in de serre om er deze tomaat te kweken. Het is leuk dat mijn tomaten een eigen leven beginnen te leiden in Antwerpen.”

Alle info: www.pakt-antwerpen.be