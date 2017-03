Oprichter Biocartis stopt als CEO

Rudi Pauwels, de oprichter van het Mechelse biotechnologiebedrijf Biocartis, stopt als algemeen directeur. Hij wil meer tijd maken voor de strategie van het bedrijf op lange termijn.

Biocartis stelt in Mechelen meer dan tweehonderd mensen tewerk. Het bedrijf ontwikkelt onder meer testen die ervoor zorgen dat kankerpatiënten een betere behandeling krijgen. De testen worden in allerlei ziekenhuizen in Europa gebruikt, onder meer in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). “We gebruiken de testen van Biocartis bij patiënten met huidkanker, longkanker en darmkanker”, zegt Patrick Pauwels, patholoog van het UZA. “Dankzij de ‘Idylla-test’ van Biocartis weten we na één dag al welke moleculaire afwijking een kankerpatiënt heeft. Daardoor kunnen we de patiënt een betere en meer gerichte behandeling aanbieden.”

Op zoek naar opvolger

Zijn naamgenoot Rudi Pauwels, die Biocartis tien jaar geleden heeft opgericht, stopt nu als algemeen directeur. Hij geeft de fakkel voorlopig door aan zijn naaste collega Hilde Windels. Rudi Pauwels wordt voorzitter van het nieuwe Strategische Comité van Biocartis. “Ik wil meer focussen op de innovaties die we nog willen doen en de lange termijnstrategie die we willen volgen”, zegt Rudi Pauwels.

Er wordt in de komende weken naar een permanente opvolger voor Pauwels gezocht.

Biocartis heeft in 2016 6,8 miljoen euro verdiend met de producten die ze aan ziekenhuizen en andere medische instellingen heeft verkocht. Dat is 88% meer dan in 2015. Zoals bijna elk biotechnologiebedrijf maakt Biocartis wel nog verlies. In 2016 liep dat verlies op tot 50 miljoen euro.