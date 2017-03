Antwerpen-Centraal in filmpje IS?: “We zijn er nog steeds”

Een terreurexpert die het internetverkeer van de terreurbeweging Islamitische Staat monitort, is gestoten op een filmpje met het treinstation Antwerpen-Centraal in de hoofdrol. De Vlaamse expert Pieter Van Ostaeyen nuanceert het bericht.

In het filmpje, dat de Britse krant Express online zette, is op smartphone-beelden te zien hoe een persoon langzaam maar zeker in het station wandelt. Op de achtergrond speelt islamitische muziek.

Ahmet Yayla, een professor Criminologie, Rechten en Maatschappij van de Amerikaanse George Mason University, ziet het filmpje als een aanneembare bedreiging: “Ze zeggen: wij zijn hier, en we gaan aanvallen. Het is al eerder gebeurd dat vlak voor een aanval op een bepaalde plek filmpjes ervan werden verspreid.”

Er is volgens Yayla bovendien nog een opmerkelijke gelijkenis met vorige, gelijkaardige filmpjes van IS: “De muziek op de achtergrond werd ook gebruikt in een filmpje voor de aanslag op de nachtclub Reina in Istanbul. (Bij die aanslag in januari dit jaar kwamen 39 mensen om het leven, red.) Dat heette ‘Spoedig, spoedig’ en waarschuwde voor een aanslag in Turkije”, weet Yayla.

Turks

“Het is niet echt de gewoonte van IS om in officiële video’s Turks te gebruiken”, is de reactie van expert Pieter Van Ostaeyen. “Bovendien is het filmpje te amateuristisch, zonder enig logo of herkenbaarheid. Dit is absoluut geen officiële IS-video.”

Telegram

De professor houdt toezicht over de gesprekken van IS via de chatapp Telegram, waarin de terroristen met elkaar communiceren en opscheppen over hun doelen: “Ik zie per dag ruim duizend berichten passeren en download hun mediabestanden. Ik heb al een archief van 50.000 foto’s en 30.000 video’s.”

Yayla krijgt zo meer inzicht in de werking van de terreurorganisatie: “De voornaamste focus van IS is aanslagen plegen in Europa. Het Westen zien ze als hun aartsvijand. Door de aanslagen krijgen ze wat zij zien als positieve feedback, en het voedt hun eigen propagandamachine. Eén aanval in het Westen is voor hen tien keer meer waard dan tien aanvallen in Syrië en Irak.”