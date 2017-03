Avant-première Royal de Luxe op de valreep afgelast

Mechelen - De reeks voorstellingen van Royal de Luxe in Mechelen is met een domper gestart. Door weersomstandigheden is donderdag de generale repetitie met publiek op de valreep afgelast. Vanavond is de première gepland.

Twintig voorstellingen plant het beroemde Franse straattheatergezelschap deze maand in aan de Nekkerhal in Mechelen. Niet met reuzen ditmaal, maar met miniaturen. Alleen zit het de organisatie niet mee. De avant-première, speciaal relaties voor sponsors, kon donderdag niet doorgaan. Amper drie uur op voorhand moesten ze hun gasten inlichten over de afgelasting.

“De weersomstandigheden van de voorbije dagen maken dat het gezelschap de voorstelling op locatie niet heeft kunnen repeteren en niet tijdig heeft kunnen afwerken. Daardoor moesten de leden donderdagavond nog repeteren”, zegt woordvoerster Anke Spans van OP.RECHT.MECHELEN. Voor dat stadsfestival rond recht en rechtvaardigheid heeft Royal de Luxe de voorstelling speciaal ontwikkeld. De repetities gebeurden de voorbije dagen vooral in een loods in Duffel.

Niet de eerste tegenslag

Het schrappen van de generale repetitie is niet de eerste tegenslag voor de organisatie. Normaal zouden de voorstellingen op de Grote Markt plaatsvinden. Tot tien dagen geleden in extremis werd beslist om ze te verhuizen naar een van de parkings aan de Nekkerhal. Het gezelschap heeft een vlakke ondergrond nodig. Daarvoor moest er asfalt op de Grote Markt komen, waterpas. Dat zou voor een extra kost van meer dan 150.000 euro zorgen die het stadsbestuur onverantwoord vond.

Een gevolg daarvan is de inzet van gratis shuttles tussen de Grote Markt en de Nekkerhal. De voorstellingen aan de Nekkerhal zijn in openlucht. Bezoekers krijgen de raad om zich warm aan te kleden, zodat ze voldoende beschermd zijn tegen regen en wind. Het spektakel duurt ongeveer 1u15 minuten.