“Antwerpen kan de strijd tegen de drugswereld niet in zijn eentje aan”

Terwijl Bart De Wever met zijn gezin op vakantie is, heeft iemand een bijl door het raam van zijn huis geslingerd. De Wevers moeder was thuis, maar is gelukkig ongedeerd. Een politicus op deze manier aanvallen is totaal verwerpelijk. Op vraag van De Wever zelf werd, na eerdere incidenten, de bewaking aan zijn woning opgeheven, maar sinds gisteren staan er weer agenten voor de deur. Dat kan moeilijk anders. Het gaat hier niet om bedreigingen, maar om een regelrechte aanslag. Zolang de dader niet gevat wordt, hebben De Wever en zijn gezin bescherming nodig. Al blijft het onaanvaardbaar dat politici niet vrij en zonder bedreiging hun werk kunnen doen. Politie en gerecht moeten er alles aan doen om de dader op te sporen en hem zwaar te straffen.

Voor de Antwerpenaren komt deze aanslag op hun burgemeester bovenop een hele reeks beschietingen van huizen door zware criminelen met al even zware wapens. Antwerpen wordt duidelijk geconfronteerd met een drugsoorlog van de grote jongens. En die vergen een andere aanpak dan de ‘war on drugs’ die het Antwerps stadsbestuur tot nu toe heeft gevoerd.

Bart De Wever en zijn korpschef Serge Muyters hebben de voorbije jaren de criminaliteit die gepaard gaat met drugshandel, zeer efficiënt aangepakt. Het aantal auto-inbraken en overvallen daalde spectaculair en er werden in 2016 meer dan drieduizend drugsdealers opgepakt. Deze oorlog kon Antwerpen in zijn eentje voeren en winnen.

Wat we nu meemaken, is van een totaal andere orde. De kleine dealers zijn van de straat gehaald, maar er zijn er duidelijk andere in de plaats gekomen. Bovendien spelen de zware jongens uit Nederland een almaar belangrijkere rol in de Antwerpse drugswereld. En die zijn duidelijk niet bang van de honderden bewakingscamera’s in de stad en van patrouillerende agenten. Deze criminaliteit is veel moeilijker te bestrijden dan de drugshandel op straat.

Antwerpen kan deze strijd ook niet in zijn eentje aan. De stad zal het voortouw moeten nemen in de samenwerking met de gerechtelijke diensten in eigen land en in Nederland. Het kan niet zijn dat in de straten van Antwerpen een meedogenloze drugsoorlog wordt uitgevochten. Voorlopig zijn er nog geen doden gevallen, niet bij de drugsdealers die geviseerd worden en gelukkig ook niet bij toevallige passanten of buren. Maar hoe lang zal dat duren?

Bart De Wever en Serge Muyters staan voor een loodzware taak. In die omstandigheden is het intriest dat een burgemeester zich ook nog eens zorgen moet maken over zijn eigen veiligheid en die van zijn gezin.