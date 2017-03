Perrette-reep is terug

Ter gelegenheid van de Chocoladeweek brengt Antwerpen Koekenstad de bekende Perrette-chocoladereepjes weer op de markt. Ze verdwenen roemloos, maar worden nu ambachtelijk in het leven geroepen door chocolatiers Lints en Del Rey.

Schooltijd jaren 1960-1970-1980, middagpauze. In één van de brooddozen van Antwerpse scholieren verstopte ten minste één mama een verrassing: een Perrette-reep, voor bij de niet-belegde boterham of als feestelijk toetje voor de scholier. Aan dat nostalgische beeld kwam een eind in 1986, na twee overnames van het bedrijf.

Dit jaar, het vijfde jaar dat Antwerpen Koekenstad de koekjes, pralines en chocolade van eigen bodem promoot, grijpt de vzw samen met twee Antwerpse chocolatiers naar de verloren gegane traditie. “Van de Perrette-repen was de melkchocolade in de groen-rode verpakking de meest succesvolle. Die willen we opnieuw produceren”, zegt Piet De Lombaerde van Antwerpen Koekenstad.

Dat produceren gebeurt door Eddy Van Tittelboom van patisserie Lints en Bernard Proot van patisserie Del Rey. Zij hebben het originele recept weer helemaal op punt gesteld.

De repen kosten 5 euro voor een pak van vijf repen bij Del Rey of Lints. Wie een chocoladepas (10 euro) afhaalt bij een chocolatier, kan gratis naar de expo en kan tien bonnen inruilen. Je hebt er twee nodig voor een pak Perrette.

www.Antwerpenkoekenstad.be

Lees meer over de zoektocht naar het juiste recept voor de Perrette-reep in Gazet van Antwerpen van vrijdag.