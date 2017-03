Schrijver Jef Rademakers (68): “Ik geneer me voor mijn eigen generatie”

Jef Rademakers werd midden in de Summer of Love, vijftig jaar geleden, 18 jaar. In zijn roman Moef Ga Ga schildert hij het begin van zijn studententijd in Amsterdam, destijds een magneet voor progressieve en seksueel vrijgevochten jongeren. “Pardon, maar je begrijpt dat ik daarheen moest”, lacht de gewezen televisiemaker.