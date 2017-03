Snelle Respons Teams overmeesteren vermeende gijzelnemer op Dageraadplaats

Op de Dageraadplaats in Antwerpen is woensdagavond een man opgepakt na een vermeende gijzeling. De 37-jarige verdachte werd ondertussen vrijgelaten door het parket.

De politie werd woensdagavond gecontacteerd door een vrouw. Die vertelde dat haar zus, een 21-jarige vrouw uit Borgerhout, vastgehouden werd in een appartement op de Dageraadplaats. De man die haar zou gijzelen was volgens de zus in het bezit van een heel arsenaal aan wapens. “Er was sprake van messen en vuurwapens”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. De bewoner die als verdachte aangeduid werd was bovendien al gekend bij politie en justitie.

Onmiddellijk bereidde de politie zich voor op een inval in het appartement. Zover zou het echter niet komen. Terwijl de omgeving van de flat in de gaten gehouden werd door politiemensen in uniform en door leden van de Snelle Respons Teams (SRT), in afwachting van speciale eenheden die het appartement zouden binnenvallen, stapte de verdachte naar buiten. Het slachtoffer was voordien al ‘ontsnapt’, niet moeilijk aangezien de deur van het appartement kapot is. De man wilde buiten gaan kijken of ze nog in de buurt was.

Onder schot

De leden van de SRT trokken onmiddellijk hun wapens en hielden de man onder schot. De 37-jarige verzette zich niet en liet zich arresteren. Een huiszoeking in het appartement leverde slechts één wapen op. “Er werd een bijl gevonden maar van vuurwapens was geen spoor”, zegt Lommaert.

De opgepakte man werd verhoord en mocht gisteren in de loop van de dag terug naar huis.

Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken of er effectief sprake was van een gijzeling. Volgens onze informatie kwam de politie eerder ook al eens tussenbeide voor een dispuut tussen beide partijen.