Man geeft hond een pak rammel omdat hij “bezorgd was dat hij onder een auto zou terechtkomen”.

Een Britse man moest afgelopen week voor de rechtbank verschijnen nadat beelden van een bewakingscamera uitlekten waarop hij zijn hond een pak rammel verkoopt. De man pleitte schuldig, maar verweerde zich door te zeggen dat hij het voor de hond zijn eigen veiligheid deed.

De hondeneigenaar riskeert nu een boete van 20.000 Britse pond (23.000 euro) of een celstraf van zes maanden. De beelden van het schokkende incident werden gefilmd en online gezet door Paula O’Conner, de eigenares van een winkel in de straat waar het gebeurde.

O’Connor zag de hond voorbijlopen en wilde hem eerst naar binnen lokken: “Ik dacht dat het een straathond was omdat hij geen leiband droeg en alleen was.” Plots hoorde ze een man roepen, waarna de beklaagde verscheen en de hond verschillende keren sloeg. O’Conner wilde ingrijpen en maande de 47-jarige man aan zijn hond niet te slaan, waarop hij antwoordde dat ze haar mond moest houden.

“Het is mijn hond, ik doe wat ik wil”, brieste hij. De man verklaarde dat hij in paniek was nadat zijn hond was ontsnapt en zei dat hij het dier alleen maar sloeg omdat hij vreesde dat zijn huisdier de straat op zou lopen. De beklaagde vertelde de rechter dat hij vorig jaar zelf zwaargewond raakte na een gelijkaardig incident: hij werd destijds door een auto geraakt toen hij zijn hond wilde beschermen en liep verwondingen op aan het hoofd en het sleutelbeen, terwijl zijn hond geen schrammetje had.

De openbare aanklager slikte deze uitleg echter niet en zei dat dieren, in tegenstelling tot mensen, niet kunnen begrijpen waarom ze een pak slaag krijgen. De uitspraak van de rechter volgt op 23 maart.