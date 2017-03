De 30-jarige Dries Merckx stopt met onmiddellijke ingang met voetballen bij KSK Heist. “Op zijn verzoek werd de overeenkomst ontbonden”, weet sportief manager Eddy Vandezande.

“Dries kon het niet meer opbrengen, hij vond de motivatie niet meer. We zien hem dit seizoen niet meer terug.” Merckx was bij Heist aan zijn eerste seizoen bezig. Hij kwam samen met coach Karel Keleman over van Betekom.