FIFA vreest niet voor geweld in Rusland

Tijdens het EK in Frankrijk was er heel wat hooliganisme. Foto: AP

De Wereldvoetbalbond is ervan overtuigd dat de supporters die naar Rusland afzakken voor de Confederations Cup (17/06-2/07) of voor het WK van volgend jaar zich geen zorgen moeten maken om hun veiligheid. De FIFA verzekert telkens een “festival van het voetbal”, zo klonk het donderdag.

“Wij hebben vertrouwen in de voorzieningen die door de autoriteiten zullen getroffen worden voor de Confederations Cup en het WK”, verklaarde Colin Smith, competitiedirecteur bij de FIFA, op een persconferentie in Moskou. “Er is al veel informatie uitgewisseld met de UEFA en met de Franse autoriteiten, zowel tijdens als na het voorbije EK.” Volgens Smith zullen beide toernooien, “festivals van het voetbal”, bijgewoond worden door “de echte fans van het voetbal”. Smith behoort tot de FIFA-delegatie die gedurende vier dagen de vier speelsteden van de Confederations Cup heeft bezocht.

Er wordt gevreesd voor de veiligheid van de supporters die voor de Confederations Cup en het WK naar Rusland zullen afzakken. Tijdens het EK in Frankrijk waren er in Marseille zware confrontaties tussen Engelse en Russische supporters. In een recente reportage van de BBC kondigden Russische hooligans een veldslag aan tijdens het komende WK. Maar Moskou garandeerde eerder al dat de bezoekende supporters niet lastiggevallen zullen worden, amokmakers zullen met een nultolerantie geconfronteerd worden.