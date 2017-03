Politie onderschept verdacht voertuig met gasflessen in Brussel

Aan de Hallepoort in Brussel is een verdacht voertuig onderschept met meerdere gasflessen in de koffer. Dat bevestigt de lokale politie. De bestuurder van het voertuig had donderdagnamiddag meerdere rode lichten genegeerd en werd tegengehouden op de Waterloolaan aan de Hallepoort. De ontmijningsdienst DOVO is onderweg.

Uit veiligheidsoverwegingen worden de omliggende woningen geëvacueerd en heeft de politie een ruime perimeter rond het voertuig ingesteld. Ook het metrostation Hallepoort werd ontruimd, zo zegt de politie van de zone Brussel-Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst).

Het incident leidt tot veel verkeershinder. Mobiris meldt op Twitter dat de Waterloolaan is afgesloten ter hoogte van de Hallepoort: er is vertraagd verkeer van de Leopold II-tunnel tot en met de Louizatunnel richting Zuid. De MIVB tweet dat trams en metro’s er geen halte houden in het station.