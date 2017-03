Dit zijn de hipsters van Noord-Irak en ze maken een duidelijk statement

In het straatbeeld van Noord-Irak, op slechts tientallen kilometers van de frontlinie met IS, zie je niet alleen tanks voorbij rijden maar ook hipsters op de fiets. De mannen in keurige pakken maken deel uit van Mr. Erbil, een collectief vernoemd naar de gelijknamige stad dat de economie er wil boosten.

Sinds februari 2016 is het hippe mannenclubje een feit. Er zijn nu al veertig leden en elke week spreken de mooi uitgedoste heren af op café om een koffietje te drinken of met hun fiets door de oude binnenstad te cruisen.

Dat doen ze niet alleen voor hun plezier. Ze willen de lokale kleermakers promoten en zo de economische toestand in Noord-Irak nieuw leven inblazen. Vroeger werd de regio dankzij de vele olievelden bestempeld als het nieuwe Dubai, maar gezien de schrijnende situatie met IS lijken die toekomstplannen verdwenen. De harde realiteit is dat veel jongeren in de streek nu werkloos zijn of de strijd met de terreurbeweging aangaan aan de frontlinie.

De mannen van Mr. Ebril, die afwisselend Westerse geïnspireerde pakken en ontwerpen met Ottomaanse invloeden dragen, wil met hun club ook jonge Koerden aanmoedigen om hun eigen stem te laten horen. Hun populariteit is alvast enorm: in iets meer dan een jaar tijd hebben ze al meer dan zeventigduizend fans.

En hoe zit het met Noord-Iraakse dames? Zij krijgen elke donderdag de hoofdrol op de Instagram-pagina in werkoutfit. Hiermee wil Mr. Ebril wil gelijke rechten en carrièremogelijkheden voor dames aankaarten.