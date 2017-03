Borgerhout - In de Kroonstraat in Borgerhout is donderdagnamiddag brand uitgebroken in de slaapkamer van een woning. Er zijn drie personen lichtgewond geraakt.

Een matras vlieg in brand in de slaapkamer op de eerste verdieping van een rijhuis. Door de hoge temperaturen is er veel rookschade in het pand op beide verdiepingen.

De brandweer kwam snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Er vielen drie lichtgewonden.