Genk -

De 17-jarige Genkenaar Stefano zorgde voor een onvergetelijke week van het VIER-programma ‘Komen Eten’. De kok-in-opleiding liet zich opmerken door uitspraken over de Kempen, parelhoenfilet en Nederlanders in België. Zelf keek hij met vrienden en familie in pizzeria Da Felice in Genk, waar Stefano werkt, naar de afleveringen. Daar is hij meteen de nieuwe held van de zaak.