Straat van basisschool Zandkorrel wordt voortaan schoolstraat

Herentals -

Vanaf maandag 6 maart is Klaterteer (tussen Hoogton en de Tarwestraat) een schoolstraat. Dit betekent dat er bij het begin en het einde van de schooldag geen autoverkeer is toegestaan in de omgeving van de schoolpoort. Dat maakt het voor de leerlingen van de Zandkorrel veiliger om met de fiets of te voet naar school te komen. De Zandkorrel is een vestiging van Vrije Basisschool ’t Klavertje in Noorderwijk.