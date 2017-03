Gelenaar leert Amerikanen Kempens bier drinken

Westerlo - Stel: u komt als geboren Gelenaar in de VS terecht en mist de Belgische bieren. Dan kan u in een hoekje zitten treuren of die geliefde bieren na te maken. Wim Bens (38) deed dat laatste. Intussen staat hij aan het hoofd van Lakewood, een van de grootste craftbrouwerijen in Texas.

“Mijn broer en ik waren erg jong toen we met onze ouders naar de VS kwamen”, zegt Ben. “Die verhuizing was voor ons dus geen probleem, we pasten ons vlot aan. Ook al omdat we elke zomer terugkeerden naar België.”

Dan gaat Bens telkens op bezoek bij z’n ‘moeke’ in Geel. Die woont in Zammel, op een steenworp van de abdij van Tongerlo. Het is daar dat de eerste (hop)kiem geplant wordt voor Bens’ liefde voor bier.

“Met de familie gingen we geregeld naar de abdij om bier, kaas of brood te kopen. Doordat ik van jonge leeftijd die cultuur leerde kennen, is bier altijd een vanzelfsprekendheid geweest in mijn leven. Niet dat mijn ouders zware bierdrinkers waren, zij hielden meer van wijn.”

Helaas voor Bens is importbier uit België in Amerika duur en vaak niet vers. Daarom probeerde hij zijn geliefde bieren na te maken in zijn garage. “Zo begon het althans, als een hobby, een nieuwigheid waarin ik me kon uitleven.”

Ondertussen staat hij aan het hoofd van een bloeiende brouwerij die bieren maakt met namen die aan de Kempen doen denken. Zo is er bijvoorbeeld Saint Dymphna, een Belgische tripel van 8,6 procent. Een ode aan de patroonheilige van Geel die zich bekommerde om de armen en zieken.

