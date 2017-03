Man (31) uit Borgerhout opgepakt op Mauritius voor heroïnesmokkel

Borgerhout - De politie van Mauritius heeft een 31-jarige Belg opgepakt die een aanzienlijke hoeveelheid heroïne probeerde binnen te smokkelen op het eiland in de Indische Oceaan. De harddrugs zouden een straatwaarde hebben van bijna een kwart miljoen euro. Michael S. zou tot twintig jaar cel riskeren.

Volgens lokale kranten op Mauritius gaat het om een jongeman uit het Antwerpse Borgerhout. Michael S. nam op 21 februari in Johannesburg een vliegtuig van Air Mauritius naar het eiland ten oosten van Zuid-Afrika. Nadat de Airbus op Plaisance Airport landde, begaf de Belg zich meteen richting uitgang. Echter, net op dat moment hield de ‘Anti Drug and Smuggling Unit’ van de luchthaven een oefening in ‘profiling’. Daarbij moeten agenten het gedrag van passagiers in detail gadeslaan en beoordelen. Eén agent kreeg onze landgenoot in de smiezen en merkte op hoe zenuwachtig Michael S. zich gedroeg.

Uiteindelijk stapte de agent op de dertiger af en vroeg hem wat hij op Mauritius kwam doen. De Belg verklaarde op vakantie te zijn en in een hotel in Mahébourg zou verblijven, een kuststadje in het zuidoosten van Mauritius. De agent oordeelde echter dat Michael S. zich nog steeds veel te verdacht gedroeg en liet hem naar een kantoor op de luchthaven brengen, waar hij grondig werd ondervraagd. Even later brak de Belg en gaf hij toe dat hij een bepaalde hoeveelheid drugs had ingeslikt. Hij werd daarop afgevoerd naar het ziekenhuis Jawaharlal Nehru in Rose Belle, op een 20 kilometer van de luchthaven.

Nog een verdacht pakje

Tijdens een onderzoek in het hospitaal ontdekten dokters een cylindervormig plastic pakje in zijn lichaam, met daarin zo’n 15 gram heroïne, met een geschatte straatwaarde van ruim 5.000 euro. Enkele dagen later mocht Michael S. het ziekenhuis weer verlaten en werd hij voorwaardelijk vrijgesteld in afwachting van een proces. Al snel bleek echter dat de Belg nog veel meer het land had willen binnen smokkelen. Afgelopen woensdag onderschepte de ‘Anti Drug and Smuggling Unit’ nog een verdacht pakje dat met een vlucht van South African Airways het land was binnen gekomen. Op het pakje stond de naam van Michael S. vermeld. Bij het openen ervan troffen de agenten niet alleen wierookstokjes, maar ook een flinke hoeveelheid drugs aan. Geschatte straatwaarde: 237.405 euro.

De Belg wordt nu volgens de lokale kranten opnieuw ondervraagd en blijft in detentie. Volgens Buitenlandse Zaken zijn de straffen voor drugsbezit en -gebruik op Mauritius zeer streng. Op de website van de ‘Anti Drug and Smuggling Unit’ staat te lezen dat je voor het smokkelen van drugs een celstraf tot twintig jaar kan krijgen, net als een geldboete van 30.500 euro.