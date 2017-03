Stad zet gratis shuttles in voor Royal De Luxe

Mechelen - Aan de Nekkerhal in Mechelen gaat vrijdagnamiddag de voorstelling van Royal de Luxe in première. Voor de gestrande bezoekers zet de stad vanaf de Grote Markt gratis shuttles in.

Normaal zouden de voorstellingen van het beroemde Franse straattheatergezelschap op de Grote Markt plaatsvinden. Maar in extremis werd beslist om ze te verhuizen naar een van de parkings aan de Nekkerhal. Het gezelschap heeft een vlakke ondergrond nodig. Daarvoor moest er asfalt op de Grote Markt komen, een extra kost van meer dan 150.000 euro die het stadsbestuur onverantwoord vond.

“Omdat mogelijk niet alle mensen van de verhuizing naar de terrein aan de Nekkerhal op de hoogte zijn, leggen wij shuttles in. Ook in de Nieuwe Maan die al gedrukt was, wordt nog melding gemaakt van de Grote Markt als locatie”, zegt Lieve Jaspaert, afdelingshoofd communicatie bij de stad.

Als de voorstelling om 15u begint, vertrekken de shuttles tussen 14u en 14.45u op de Grote Markt. Terugkeren doen ze dan tussen 16u en 17.30u. Voor voorstellingen om 17u rijden de busjes van 16u tot 16.45u naar de Nekkerhal. Terug naar de binnenstad kan vanaf 18u tot 19.30u. “Wij zetten twee minibusjes in voor acht personen en twee voor acht”, zegt Jaspaert nog.

De voorstellingen aan de Nekkerhal zijn in de openlucht. Bezoekers krijgen de raad om zich warm aan te kleden, zodat ze voldoende beschermd zijn tegen regen en wind. Het spektakel duurt ongeveer 1u15 minuten.

www.oprechtmechelen.be