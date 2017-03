Britney Spears toont hoe ze aan ‘nieuw’ lichaam komt

Britney Spears staat strakker dan ooit, zo blijkt uit foto’s en filmpjes op de Instagram-pagina van de Amerikaanse zangeres. Van yoga tot fitness: de 35-jarige blondine doet het allemaal om optimaal in vorm te zijn.

Goed nieuws voor Britney: haar show in Las Vegas is verlengd en krijgt enkele nieuwe elementen. Dat motiveert de popster, die momenteel een relatie heeft met een van haar dansers, om aan haar conditie te werken.



Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears) op 28 Feb 2017 om 4:07 PST



De ‘Slumber Party’-zangeres is een vaste klant in de fitness en is een grote fan van yoga om haar gespierde lichaam in vorm te houden. Haar inspanningen lonen de moeite, zo blijkt uit beelden die ze deelt op sociale media.

Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears) op 24 Feb 2017 om 12:36 PST