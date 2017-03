Beyoncé pronkt nog eens met haar babybuik

De Amerikaanse zangeres Beyoncé Knowles was afgelopen zondag niet aanwezig op de Oscars, maar zaterdagavond woonde ze wel een diner bij om de film ‘Lion’ te vieren. Tijdens het evenement maakte ze tijd om foto’s te maken in een aansluitende groene jurk.

Afgelopen zaterdag woonden Beyoncé en haar man Jay Z een feestje bij in Beverly Hills ter ere van de Oscargenomineerde film ‘Lion’. De ‘Formation’-ster droeg voor de gelegenheid een strakke jurk van Nicole Miller die haar volle buik beklemtoonde.

Ze combineerde het ontwerp met indrukwekkende sieraden. Een halsketting van H. Stern and Coomi, armbanden van Le Vian, oorbellen van Kimberly McDonald en haar ringen van Pasquale Bruni, Doron Paloma, Hearts On Fire en Narcisa Pheres. Maar ondanks alle glitter, was het haar babybuik die het meest opviel. Queen B deelde de kiekjes op haar website en de beelden gaan nu de hele wereld rond.