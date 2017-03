Anthony Vanden Borre gaat bij Congolese club voetballen: "Grotere club dan vele clubs in China"

Anthony Vanden Borre (29) blijft onvoorspelbaar. Verlost van zijn contract bij Anderlecht gaat VdB in Congo bij TP Mazembe voetballen. Dat bevestigde hij op een druk bijgewoonde persconferentie in Sint-Lambrechts-Woluwe. Vanden Borre zal bij Mazembe met rugnummer 18 spelen en is ambitieus: "Dit is een grote club waarmee ik titels wil winnen. En de Rode Duivels? Deze club is groter dan vele Chinese clubs, dus..."

Twee maanden geleden raakte bekend dat de 28-voudige Rode Duivel een punt achter zijn carrière zette omdat hij het na dertien seizoenen profvoetbal mentaal en fysiek niet meer zou kunnen opbrengen. Donderdag gaf hij eindelijk tekst en uitleg, maar zijn voetbalschoenen definitief aan de haak hangen deed hij dus niet.

Tout Puissant Mazembe is de voetbalclub van Lubumbashi, de tweede stad van de Democratische Republiek Congo. Titelverdediger Mazembe staat momenteel op kop in de centrum-divisie van de Congolese Super Ligue. Bekendste ex-spelers zijn Mbokani en Mbenza (allebei ex-Anderlecht) en huidig Genk-spits Samatta. Sinds de komst van de steenrijke zakenman Moïse Katumbi Chapwe als eigenaar en voorzitter beleeft de club hoogdagen. Mazembe werd vijf keer Afrikaans kampioen, won vorig jaar de CAF Confederation Cup en speelde in 2010 de finale van het WK voor clubs, maar verloor toen met 3-0 van Internazionale.

Onder impuls van Moïse Katumbi verliet de club in 2012 haar thuisbasis Stade Frederic Kibassa Maliba voor het moderne Stade TP Mazembe in stadswijk Kamalondo. Moïse Katumbi wordt gezien als de tweede machtigste man van Congo, na president Joseph Kabila, en is ook kandidaat om de nieuwe president te worden.

"Fier dat ik kan spelen in het land van mijn moeder"

Anthony Vanden Borre werd geboren in het Congolese Likasi, nadat zijn vader Emile naar Congo was verhuisd, maar groeide op in België. Op 8-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij de jeugd van RSC Anderlecht waar hij zijn opmerkelijke maar woelige voetbalcarrière startte.

Likasi ligt op een uur rijden van Lubumbashi, waardoor deze overstap ook een soort eerbetoon is aan zijn Congolese moeder die tien jaar geleden overleed.

"Ik ben fier dat ik voor deze club ga spelen", vertelde een openhartige Vanden Borre met een brede glimlach aan de verzamelde pers. "Ik heb er al een tijdje van gedroomd en nu wordt die droom dus gerealiseerd. Het betekent veel voor mij en mijn vrienden hier in Brussel, waarvan velen ook Congolese roots hebben. Dit was dan ook een keuze van het hart: ik wilde erg graag spelen in het land van mijn moeder. Voor mij en gans mijn familie is dit iets heel moois. Ik heb zin om weer plezier te beleven en plezier te geven aan het Congolese volk. En of ik schrik heb van de politieke situatie? Waarom zou ik schrik hebben in het land van mijn moeder?"

"Of ik nog hoop op de Rode Duivels? Wil je de waarheid? Ja!"

Er was sprake dat Vanden Borre kampte met een burn-out maar dat spreekt de verdediger tegen. "Ik was moe van bepaalde zaken maar ik wilde nooit stoppen met voetballen, daarvoor hou ik er teveel van", benadrukt hij. "Ik heb in mijn carrière veel mooie momenten gekend, ook in België en bij Anderlecht, maar ik geef toe dat ik mentaal moe was. Maar ik was nooit ziek van het spelletje en Mazembe is echt een ambitiueuze club. Ik ga er echt niet naartoe om te slapen, ik wil er het beste van mezelf geven en de club nog vele titels bezorgen."

Volgens Vanden Borre is Mzemba een grote club, en dus heeft hij zijn ambities als international ook nog niet opgeborgen. "Of ik nog hoop op de Rode Duivels? Wil je de waarheid? Ja! Het Congolese kampioenschap moet niet onderdoen voor de Chinese, Mazembe is een grotere club dan tal van Chinese clubs..."

"Ik ga echt niet zomaar ergens naartoe, hoor, dit is echt een grote club die goed georganiseerd is. Ik ken al enkele namen van mijn ploegmaats en de integratie zal snel en goed verlopen. Ik hoop zo snel mogelijk te kunnen spelen maar op welke positie? De coach zal zijn keuzes maken. Ik denk dat ik maandag naar daar trek maar we zullen zien wanneer de coach vindt dat ik kan spelen."

"Ik wil Anderlecht-manager Van Holsbeek bedanken"

Vanden Borre speelde in de zomer van 2014 na een zoveelste herlancering van zijn carrière nog het WK met de Rode Duivels, maar maakte zich een jaar later onmogelijk bij paars-wit. Na zijn verwijzing naar de B-kern haalde hij snoeihard uit naar coach Besnik Hasi en heel wat van zijn ploegmaats, waardoor het einde verhaal was voor Vanden Borre in de hoofdstad.De flamboyante rechtsachter werd dit seizoen door Anderlecht aan het Franse Montpellier verhuurd, maar die uitleenbeurt werd stopgezet. Enkele dagen geleden bereikte hij ook met Anderlecht een akkoord over de beëindiging van zijn contract, dat tot medio 2018 liep.

"Anderlecht is de grootste club in België en erg belangrijk voor de Brusselse gemeenschap. Manager Herman van Holsbeek was als één van de eersten op de hoogte en heeft ook meegewerkt om mijn contract te ontbinden, daarvoor wil ik hem bedanken. Je weet nooit wat de toekomst brengt maar ik denk wel dat ik ooit nog in het project van de club voor de jeugd stap."

"Ik geef toe dat ik als prof vele hoogtes en laagtes heb gekend maar ik heb van niets spijt. Ook in slechte tijden heb ik mooie momenten beleefd. En het is enkel zo dat ik nu ook de kans krijg om in Mazembe te spelen."

Zevende club

Na Anderlecht, Fiorentina, Genoa, Portsmouth, Genk en Montpellier wordt TP Mazembe dus de zevende club van VdB. Het is bijna een format voor een tv-programma waard. Voor het geld hoeft hij het alleszins niet meer te doen. Door zijn contract (dat nog tot 2018 liep) te laten ontbinden bij Anderlecht, liet hij meer dan 1,5 miljoen euro liggen. Na dertien jaar carrière op het allerhoogste niveau verdiende hij meer dan genoeg en daarnaast investeerde hij ook voldoende in vastgoed. Bovendien wil hij ook ontsnappen aan de stress en de druk die voortdurend rond zijn persoontje hangt.

"Ik heb in mijn carrière nooit voor het geld gekozen, het is normaal dat je als voetballer geld verdient maar ik heb altijd keuzes gemaakt met mijn hart", besluit VdB. "Wat is rijkdom: het hart of het geld? Geld primeerde nooit voor mij en je mag nooit spijt hebben van gemaakte keuzes. Of ik hier mijn carrière zal beëindigen? Dat weet ik niet, ik ben nog altijd maar 29 jaar en er kan nog veel gebeuren. Maar nu wil ik titels winnen en dus zie ik het wel op lange termijn bij Mazembe."