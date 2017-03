Politie waarschuwt voor plaag van auto-inbrekers

Mechelen - De voorbije dagen hebben auto-inbrekers op verschillende plaatsen in Mechelen toegeslagen. De politie waarschuwt bestuurders en geeft tips om diefstallen te voorkomen.

In de omgeving van het centraal station sloegen de dieven de afgelopen dagen vijf keer toe. Hun werkwijze was altijd dezelfde: een raampje ingooien en buit maken. Drie keer gingen ze er vandoor met een gps-toestel, in één geval met een autoradio.

Ook donderdag maakt de politie Mechelen-Willebroek opnieuw melding van vier feiten. Op het Raghenoplein werd een raampje van een voertuig ingegooid. Het slachtoffer speelde daarbij een gsm en een hoofdtelefoon kwijt. Op de Brusselsesteenweg maakten de dieven opnieuw een gps-toestel buit en uit twee voertuigen op de Blarenberglaan in Mechelen-Noord werd telkens een laptop gestolen.

“Veeg de zuignapafdruk van je gps weg”

De politie geeft tips om dieven geen kans te geven. “Het is belangrijk ervoor te zorgen dat je voertuig niet aantrekkelijk is om uit te stelen”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de zone Mechelen-Willebroek. Zo geeft hij de raad om je auto goed af te sluiten. Niet enkel de portieren, maar ook de ramen, het open dak en het kofferdeksel.

“Verwijder altijd je gps en gps-houder uit de wagen en veeg de zuignapafdruk weg. En neem waardevolle spullen zoals een handtas of een laptop mee”, stelt de hoofdinspecteur. Laat het handschoenkastje open staan en leg waardevolle spullen die toch in de auto blijven in de koffer. “Je doet dat best voor je vertrekt, in plaats van in de omgeving waar je parkeert. Potentiële dieven kunnen je die handeling dan niet zien uitvoeren”, legt Van de Sande uit.

Laatste aandachtspunt: schakel altijd de bluetooth en wifi-functie van je toestellen uit.