Hernan Losada (Beerschot Wilrijk) krijgt ruim 30.000 euro van Anderlecht

Kiel - Hernan Losada heeft van het Hof van Beroep in Brussel gelijk gekregen in zijn rechtszaak tegen Anderlecht.

De Argentijn (34) van Beerschot Wilrijk had bij zijn verkoop door Anderlecht aan Beerschot in 2011 recht op 15 procent van de transfersom die 500.000 euro bedroeg, te betalen in twee schijven. Anderlecht beweerde dat het de tweede 250.000 euro van het intussen failliete Beerschot AC nooit had ontvangen en wilde daarom de contractueel vastgelegde 37.500 euro niet aan Losada betalen.

Uiteindelijk bleek dat Anderlecht wel 200.000 euro had ontvangen, waardoor Losada recht had op 30.000 euro extra. Dat bedrag, plus gerechtskosten, werd intussen aan Losada overgemaakt.