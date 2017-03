Na opgave tegenstander: Kirsten Flipkens in kwartfinale tegen Kiki Mladenovic

Kirsten Flipkens (WTA 76) botst in de kwartfinales van het WTA-tennistoernooi van het Mexicaanse Acapulco (hard/250.000) op Kristina Mladenovic (WTA 30). De als tweede geplaatste Française verzekerde zich woensdag van een plaatsje bij de laatste acht door na een marathonpartij de Britse Heather Watson (WTA 73) te kloppen. Pas na maar liefst 3 uur en 32 minuten trok Mladenovic het laken naar zich toe, de setstanden waren 7-6 (7/4), 6-7 (5/7) en 7-5.

Eerder op de dag bereikte Flipper de kwartfinales van het Abierto Mexicano Telcel nadat haar opponente Ajla Tomljanovic (geen ranking) na één set moest opgeven. Flipkens had de eerste manche tegen de Kroatische gewonnen met 7-5, de in Australië wonende Tomljanovic gooide daarna de handdoek in de ring nadat ze een medical time-out had gevraagd voor pijn aan haar schouder. Eerder zorgde Tomljanovic nog voor een stunt door na ruim een jaar afwezigheid door een operatie aan haar schouder zesde reekshoofd Eugenie Bouchard (WTA 46) uit te schakelen.

De 31-jarige Flipkens en de acht jaar jongere Mladenovic stonden nooit eerder tegenover mekaar op het WTA-circuit. De Kempense moest woensdag overigens normaal gezien samen met Bouchard nog aan de bak in het eerste ronde van het dubbelspel, maar hun tegenstanders gaven forfait. De als tweede geplaatste Duits-Letse tandem Julia Goerges/Jelena Ostapenko kwamen niet op de baan, Flipkens en Bouchard mochten zonder te spelen naar de laatste acht. Ze gaven zelf echter meteen verstek voor dat duel, waardoor de Nederlandse Demi Schuurs en de Tsjechische Renata Voracova een vrijgeleide naar de halve finales kregen.