Brad Pitt en Jennifer Aniston hebben weer contact

De breuk van Brangelina. Het was dé scheiding van 2016. Maar nu de gemoederen al wat bedaard zijn, zou Brad Pitt opnieuw contact opgenomen hebben met zijn ex-vrouw Jennifer Aniston. Dat is althans wat in US Weekly beweerd wordt.

Brad Pitt en Jennifer Aniston vormden tussen 2000 en 2005 een getrouwd koppel. Na hun scheiding begon de acteur een relatie met Angelina Jolie. Maar vorig jaar kwam het ook bij hen tot een scheiding.

In de nasleep van dat geruzie zou Pitt nu opnieuw contact gezocht hebben met zijn ex-vrouw. Volgens US Weekly zijn ze weer berichtjes beginnen te sturen nadat hij haar in februari onverwacht gefeliciteerd had voor haar verjaardag.

De acteur zou Aniston - die nog steeds gelukkig samen is met Justin Theroux - om steun en advies gevraagd hebben. “Hij vertelde haar dat hij het moeilijk heeft met de scheiding en ze deelden nog wat herinneringen uit het verleden”, aldus een bron. “Ze hebben een vriendelijk, maar beperkt contact.”