Bomen vallen op wagen en fietspad: geen gewonden

Ranst / Wommelgem - Op de Hallebaan in Ranst is een boom op een wagen gevallen. Niemand raakte gewond. Op de Wijnegemsteenweg in Wommelgem kwam donderdagochtend een boom terecht op het fietspad. Gelukkig passeerden er net geen scholieren op de fiets. In de nacht van woensdag op donderdag waren er rukwinden tussen 70 en 80 kilometer per uur.

Het blijft donderdagvoormiddag overwegend droog, maar vanaf de middag neemt de kans op buien toe, vooral in het centrum en oosten van België. De wind neemt in de namiddag geleidelijk in kracht af. De maxima schommelen rond de 9 graden, zo voorspelt het KMI. Er volgt ook een regenachtig weekend.

Wijnegemsteenweg in Wommelgem. Foto: BFM