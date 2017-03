Amerikaanse minister van Justitie zweeg over contact met Russische ambassadeur

De Amerikaanse Justitieminister Jeff Sessions heeft de Russische ambassadeur vorig jaar twee keer ontmoet tijdens de verkiezingscampagne. Gesprekken die hij niet vermeldde tijdens zijn hoorzitting in de Senaat. Dat schrijft The Washington Post.

Ten tijde van de ontmoetingen werkte toenmalig senator Sessions voor de campagne van huidig president Trump. Sessions sprak ambassadeur Sergey Kislyak in juli 2016 in de marge van de Republikeinse Conventie en nogmaals in september, meldt The Washington Post.

Sessions verklaarde tijdens de hoorzittingen voor zijn benoeming als minister nochtans dat hij geen weet had van contacten met Russische vertegenwoordigers.

Midden februari kwam nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn in opspraak nadat hij - nog tijdens het presidentschap van Barack Obama - contact had gehad met de Russische ambassadeur in de VS over de Amerikaanse sancties tegen Rusland en over die ontmoeting had gelogen. Flynn moest opstappen.