Romeo’s en Jan Smit verkassen naar Grote Markt

Oud-Turnhout / Turnhout - De handelaars van de Gasthuisstraat halen De Romeo’s en Jan Smit naar de Nacht van de Gasthuisstraat. Omdat de politie een overrompeling verwacht, wijkt het spektakel uit naar de Grote Markt.

Om de Nacht van de Gasthuisstraat op vrijdag 30 juni nog meer luister te geven, bieden de handelaars een dubbelconcert van De Romeo’s en van Jan Smit aan. “Helemaal gratis”, benadrukt organisator Willy Van Geirt.

Omdat de organisatie vijfduizend mensen verwacht, kan het concert niet eender waar gegeven worden. De handelaars van de Gasthuisstraat wilden uitwijken naar de Carrefourparking in de Korte Gasthuisstraat. “De politie vermoedt dat er tienduizend mensen kunnen komen”, zegt Willy Van Geirt. “Voor zo’n massa zijn er op de parking te weinig vluchtwegen. Daarom hebben we nu een nieuw dossier ingediend, met de vraag om het concert op de Grote Markt te mogen organiseren.”

Een Nacht van de Gasthuisstraat op de Grote Markt, dat is voor Van Geirt geen probleem. “De Gasthuisstraat geeft uit op de Markt. De winkels blijven open tot 20u, het concert start om 20.30u. We hopen dat de vele fans van De Romeo’s en Jan Smit er een daguitstap van maken en eerst gaan winkelen in de Gasthuisstraat, vooraleer ze naar het concert afzakken. Ze mogen ook overnachten, want daarna start het shoppingweekend in Turnhout.